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Muaythai Dünya Şampiyonası'nda 7 milli sporcu finale kaldı

Tayland'da düzenlenen Muaythai Dünya Şampiyonası'nda 7 milli sporcu finale kalma başarısı gösterdi.

Erkan Tiryaki  | 12.05.2023 - Güncelleme : 12.05.2023
Muaythai Dünya Şampiyonası'nda 7 milli sporcu finale kaldı

Ankara

Türkiye Muaythai Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Bangkok şehrinde devam eden organizasyonda yarı final müsabakaları yapıldı.

Kadınlar 51 kiloda Gülistan Turan, 57 kiloda Nefise Atalay, 63.5 kiloda Bediha Taçyıldız, 67 kiloda Halime Eke, 75 kiloda Mensure Karadayı, erkeklerde ise 63.5 kiloda Sercan Koç, +91 kiloda Umut Eryılmaz rakiplerini yenerek finale kaldı.

Büyük kadınlar 45 kiloda Ayten Özdemir, 48 kiloda Ezgi Yılmaz, erkeklerde ise 48 kiloda Salih Samed Oruç, 51 kiloda Cihan Doğu, 67 kiloda Ekrem Yardımcı, 91 kiloda Muammer Can Şahin yarı finalde rakiplerine yenildi ve organizasyonu üçüncü tamamlayarak bronz madalya elde etti.

Şampiyonada 6 bronz madalyası bulunan Türkiye, yarın sabaha karşı 7 milli sporcuyla altın madalya müsabakalarına çıkacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Muaythai Federasyonu Başkanı Hasan Yıldız, çok başarılı bir organizasyon geçirdiklerini, milli sporcuların final müsabakalarını da kazanacaklarına inandığını dile getirdi.

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