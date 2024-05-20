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Motosikletçi Can Öncü, Britanya Superbike'ın 3. ayak yarışlarında podyuma çıktı

Milli motosikletçi Can Öncü, Britanya Superbike Şampiyonası'nın 3. ayağındaki sprint yarışında birinci, ana yarışta ise 2'nci oldu.

Hüseyin Burak Demirer  | 20.05.2024 - Güncelleme : 20.05.2024
Motosikletçi Can Öncü, Britanya Superbike'ın 3. ayak yarışlarında podyuma çıktı

Ankara

Kawasaki Puccetti takımı adına Dünya Supersport Şampiyonası'nda yarışan Can, sezona verilen arada özel davetle Britanya Superbike'ta piste çıktı.

Can, sezonun Donington Park Pisti'nde düzenlenen 3. etabında Supersport GP2 kategorisinde mücadele etti.

12 turluk sprint yarışında damalı bayrağı ilk gören Red Bull sporcusu Can, 15 turluk ana yarışı ise 2'nci sırada tamamladı.

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