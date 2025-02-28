Dolar
36.53
Euro
37.97
Altın
2,861.73
ETH/USDT
2,130.00
BTC/USDT
79,936.00
BIST 100
9,684.53
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Konya Selçuk Üniversitesi Kampüs Merkez Camisi'nde cuma hutbesi irat ediyor
logo
Spor, Dünyadan Spor

MotoGP'de sezon Tayland Grand Prix'si ile başlıyor

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu MotoGP, Tayland'ın ev sahipliği yapacağı sezonun ilk yarışıyla başlayacak.

Fatih Erel  | 28.02.2025 - Güncelleme : 28.02.2025
MotoGP'de sezon Tayland Grand Prix'si ile başlıyor

İstanbul

Buriram bölgesindeki 4 bin 554 kilometrelik Uluslararası Chang Pisti'nde düzenlenecek organizasyonda sıralama turları yarın TSİ 06.50'de, sprint yarışı ise aynı gün 11.00'de başlayacak. 26 turluk yarış ise 2 Mart Pazar günü TSİ 11.00'de start alacak.

MotoGP Dünya Şampiyonası'nda geçen sezon İspanyol Jorge Martin, şampiyon oldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da kaçak silah imalatı ve ticareti operasyonunda 30 zanlı yakalandı
İstanbul'da "Türkiye-Afrika Medya Forumu" başladı
Birçok ilde dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor
Gümrükte ele geçirilen 2 maymun yavrusu korumaya alındı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Cumhurbaşkanımızın "Daha adil bir dünya mümkündür" çağrısı adaletin yankısıdır

Benzer haberler

MotoGP'de sezon Tayland Grand Prix'si ile başlıyor

MotoGP'de sezon Tayland Grand Prix'si ile başlıyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet