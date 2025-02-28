MotoGP'de sezon Tayland Grand Prix'si ile başlıyor
Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu MotoGP, Tayland'ın ev sahipliği yapacağı sezonun ilk yarışıyla başlayacak.
İstanbul
Buriram bölgesindeki 4 bin 554 kilometrelik Uluslararası Chang Pisti'nde düzenlenecek organizasyonda sıralama turları yarın TSİ 06.50'de, sprint yarışı ise aynı gün 11.00'de başlayacak. 26 turluk yarış ise 2 Mart Pazar günü TSİ 11.00'de start alacak.
MotoGP Dünya Şampiyonası'nda geçen sezon İspanyol Jorge Martin, şampiyon oldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.