MotoGP Hollanda Grand Prix'sini Marc Marquez kazandı
MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 10. etabı Hollanda Grand Prix'sinde Ducati Lenovo takımının İspanyol pilotu Marc Marquez, birinci oldu.
Ankara
Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonunda sezonun 10. ayağı, 4.54 kilometrelik Assen Pisti'nde 26 tur üzerinden yapıldı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Marc Marquez, bitiş çizgisini 40 dakika 14.072 saniyelik süresiyle birinci sırada geçerek sezonun 7. zaferine ulaştı.
Aprilla Racing takımından İtalyan Marco Bezzecchi, liderin 0.635 saniye gerisinde ikinci, Ducati Lenovo'dan İtalyan Francesco Bagnaia ise Marc Marquez'in 2.666 saniye arkasında üçüncü sırayı aldı.
Sezonun 11. yarışı Almanya Grand Prix'si, 13 Temmuz'da düzenlenecek.
Pilotlar klasmanının ilk 5 sırasındaki isimler şöyle:
1. Marc Marquez (İspanya): 307 puan
2. Alex Marquez (İspanya): 239
3. Francesco Bagnaia (İtalya): 181
4. Franco Morbidelli (İtalya): 139
5. Fabio Di Giannantonio (İtalya): 136Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.