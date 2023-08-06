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MotoGP Büyük Britanya Grand Prix'sini Aleix Espargaro kazandı

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 9. ayağı Büyük Britanya Grand Prix'sinde, Aprilia takımının İspanyol pilotu Aleix Espargaro birinci oldu.

Hüseyin Burak Demirer  | 06.08.2023 - Güncelleme : 06.08.2023
MotoGP Büyük Britanya Grand Prix'sini Aleix Espargaro kazandı

Ankara

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonunda sezonun 9. mücadelesi, İngiltere'nin Northamptonshire Kontluğu'ndaki Silverstone kasabasıyla aynı adı taşıyan pistte, 20 tur üzerinden yapıldı.

Yarışa 12. cepten başlayan Aleix Espargaro, Francesco Bagnaia'yı (Ducati Lenovo takımı) son turda geçerek sezonun ilk, kariyerinin 2'nci MotoGP galibiyetini elde etti.

Bitiş çizgisini Espargaro'dan 0.2 saniye sonra geçen Bagnaia 2'nci, liderin 0.6 saniye arkasındaki Brad Binder (Red Bull KTM) ise 3. oldu.

Puanını 214'e yükselten Bagnaia, pilotlar klasmanındaki liderliğini sürdürdü. Son şampiyon Bagnaia'yı, 173 puanla Jorge Martin (Prima Pramac) izledi.

Sezonun 10. yarışı Avusturya Grand Prix'si 20 Ağustos'ta düzenlenecek.

Pilotlar klasmanı

1. Francesco Bagnaia (İtalya): 214 puan

2. Jorge Martin (İspanya): 173

3. Marco Bezzecchi (İtalya): 167

4. Brad Binder (Güney Afrika): 131

5. Johann Zarco (Fransa): 122


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