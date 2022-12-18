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Minnesota Vikings, Amerikan futbolu tarihine geçti

Minnesota Vikings, 33 sayı farkla geriye düştüğü maçı kazanarak Amerikan Futbolu Ligi (NFL) tarihine geçti.

Doğa Kırmızıoğlu   | 18.12.2022
Minnesota Vikings, Amerikan futbolu tarihine geçti

Ankara

ABD'nin Minneapolis kentindeki U.S. Bank Stadı'nda oynanan maçta Indianapolis Colts ile karşılaşan Minnesota Vikings, maçın ilk yarısını 33-0 geride tamamladı.

İkinci yarıda bambaşka bir görüntü sergileyen Minnesota Vikings, mücadeleyi 39-36 kazanarak NFL tarihinin en büyük geri dönüşüne imza attı.

Bu sonuçla Minnesota Vikings, 2019 yılının ardından ilk kez play-off'lara kalmayı da garantiledi.

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