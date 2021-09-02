Milliler, Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonasına galibiyetle başladı
A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası'nda C Grubu'ndaki ilk maçında Rusya'yı 3-1 yendi.
Ankara
CEV Avrupa Altın Ligi'nde üst üste iki kez şampiyon olan "Filenin Efeleri", 2021 Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası'na galibiyetle başladı.
Ay-yıldızlı ekip, 2017'de Avrupa şampiyonu olan son olimpiyat ikincisi Rusya karşısında ikinci set dışında üstün bir oyun ortaya koydu.
A Milli Takım, Finlandiya'nın Tampere kentinde oynanan karşılaşmadan 29-27, 16-25, 25-21 ve 25-19'luk setlerle 3-1 galip ayrıldı.
Milli takımda Ramazan Efe Mandıracı ve Adis Lagumdzija, 19'ar sayıyla oynadı.
Türkiye, C Grubu'ndaki ikinci maçında yarın saat 17.00'de İspanya ile karşılaşacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.