Dolar
9.27
Euro
10.76
Altın
1,767.56
ETH/USDT
3,870.30
BTC/USDT
62,432.00
BIST 100
1,409.56
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Dünyadan Spor

Milli yüzücü Talya Erdoğan, Sırbistan'da Comen Cup Yüzme Müsabakası'nda birinci oldu

Sırbistan'da devam eden Comen Cup Yüzme Müsabakası'nda milli yüzücü Talya Erdoğan, 400 metre serbestte birinci oldu.

Fatih Çakmak   | 15.10.2021
Milli yüzücü Talya Erdoğan, Sırbistan'da Comen Cup Yüzme Müsabakası'nda birinci oldu

Ankara

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Belgrad'da düzenlenen organizasyonun ilk gününde milli yüzücü Talya Erdoğan, 400 metre serbestte 4.21.67'lik derecesi ile ilk sırayı aldı.

Milli yüzücülerden Göksu Gümüş ise 200 metre sırtüstünde 2.23.52'lik derecesi ile müsabakayı üçüncü sırada tamamladı.

Milli yüzücüler Sezen Kalak, Meriç Uygun, Cansu Canki ve Nehir Öner ise 4x100 metre serbest bayrakta 4.12.17'lik dereceleri ile üçüncü oldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 30 bin 694 kişinin testi pozitif çıktı, 181 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 721 bin 578'e çıktı
ABD, 8 Kasım'dan itibaren tam aşılı yabancıların ülkeye girişine izin verecek
Rusya'da Kovid-19 vakaları ve can kayıpları artıyor
İngiltere'de yanlışlıkla 43 bin kişiye Kovid-19 testlerinin negatif olduğu söylendi

Benzer haberler

Milli yüzücü Talya Erdoğan, Sırbistan'da Comen Cup Yüzme Müsabakası'nda birinci oldu

Milli yüzücü Talya Erdoğan, Sırbistan'da Comen Cup Yüzme Müsabakası'nda birinci oldu

Beytullah Eroğlu, Paris 2024'te İstiklal Marşı'nı dünyaya dinletmeyi hedefliyor

'İştahı açılsın' diye yüzmeye yönlendirilen Miray Nur başarılarıyla örnek oluyor