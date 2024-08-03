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Spor, Dünyadan Spor, Paris 2024

Milli yüzücü Kuzey Tunçelli'nin tarihi final gururu

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 1500 metre serbest stilde finale kalan milli yüzücü Kuzey Tunçelli, tarihi başarısının gururunu yaşıyor.

Ercan Çakar  | 03.08.2024 - Güncelleme : 03.08.2024
Milli yüzücü Kuzey Tunçelli'nin tarihi final gururu Fotoğraf: Aytaç Ünal - AA

Paris

Milli yüzücü, Paris La Defense Arena'da gerçekleştirilen erkekler 1500 metre serbest stil elemelerinde 14.45.27'lik dereceyle 5. olarak finalde yarışma hakkı elde etti.

Olimpiyat oyunları tarihinde yüzme branşında finale kalan ilk Türk sporcu olma başarısı gösteren 16 yaşındaki Kuzey Tunçelli, yarınki finalde madalya için kulaç atacak.

Genç sporcu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, elde ettiği başarıdan dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, "Türkiye'de finale kalan ilk sporcu olmak benim için çok gurur verici. Yüce Türkiye halkına ilk defa bu gururu yaşattığım için çok heyecanlıyım. Genç yaşımda, ilk olimpiyatımda bunu başarabilmek sonraki olimpiyatlar için çok büyük bir ışık. İnşallah sonraki olimpiyatlarımda her şey çok daha güzel olacak. Buradan bana destek veren herkese çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Antrenör Aykut Çelik: "Herkes kadar madalya şansımız var"

Kuzey Tunçelli'nin antrenörü Aykut Çelik de genç yüzücünün çok büyük bir başarıya imza attığını söyledi.

Olimpiyat oyunları için iyi hazırlandıklarını aktaran Çelik, "Finale kalmak bizim için çok önemliydi. Bu final, 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları'ndaki birden fazla madalyanın habercisi. Bunu yaşamalıyız ki 2028'e heyecandan arınmış bir şekilde rahat çıkalım, 2 altın başta olmak üzere 4-5 madalya alalım. Deneyim kazanmamız çok önemliydi. Çok çok mutluyum. Bu final, 2028'in ön adımıydı." diye konuştu.

Kuzey Tunçelli'nin yarın yapılacak finallerdeki atmosferden etkilenmemesini dileyen Çelik, "Herkes kadar bizim de madalya şansımız var. Sporcum çok genç, çok tecrübesiz. Atmosferden etkilenmemesini diliyorum. Tribünlerde binlerce kişi olacak. Burada etkilenmezse madalyayı koparırız." değerlendirmesinde bulundu.

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