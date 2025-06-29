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Milli tenisçi Zeynep Sönmez, ilk kez Wimbledon'da ana tabloda mücadele edecek

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'da ilk kez ana tabloda mücadele edecek.

Muhammed Boztepe  | 29.06.2025 - Güncelleme : 29.06.2025
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, ilk kez Wimbledon'da ana tabloda mücadele edecek

Ankara

Zeynep, İngiltere'nin başkenti Londra'da çim kortta düzenlenecek organizasyonda 1 Temmuz Salı günü Rumen Jaqueline Cristian ile karşılaşacak.

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Bu turu geçmesi halinde Zeynep, Karolina Muchova-Xinyu Wang maçının galibiyle ikinci turda karşı karşıya gelecek.

Tek kadınlarda şampiyon, 12 Temmuz Cumartesi günü belli olacak.

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