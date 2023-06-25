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Milli tenisçi İpek Öz, İsveç'te kariyerinin en önemli şampiyonluğuna ulaştı

Milli tenisçi İpek Öz, İsveç'te düzenlenen toplam 40 bin dolar ödüllü Ystad Turnuvası'nda profesyonel kariyerinin en önemli şampiyonluğuna ulaştı.

Halil İbrahim Avşar  | 25.06.2023 - Güncelleme : 25.06.2023
Milli tenisçi İpek Öz, İsveç'te kariyerinin en önemli şampiyonluğuna ulaştı

Ankara

Türkiye Tenis Federasyonunun açıklamasına göre, Ystad kentinde toprak zeminde gerçekleşen organizasyonda mücadele eden İpek Öz, tek kadınlarda şampiyon oldu.

Milli tenisçi, finalde Avustralyalı Astra Sharma ile karşılaştı.

1 saat 19 dakika süren maçı 6-1 ve 6-3'lük setlerle 2-0 kazanan İpek, W40 düzeyinde ilk, toplamda beşinci tekler şampiyonluğunu elde etti.

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