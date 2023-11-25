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Milli tekvandocular, Balkan Şampiyonası'nda 23'ü altın 59 madalya kazandı

Milli tekvandocular, 23. Balkan Şampiyonası'nda 23 altın, 12 gümüş, 24 bronz olmak üzere 59 madalya kazandı.

Fatih Çakmak  | 25.11.2023 - Güncelleme : 26.11.2023
Milli tekvandocular, Balkan Şampiyonası'nda 23'ü altın 59 madalya kazandı

Ankara

Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlenen şampiyonada Türk sporcular toplamda 59 madalya elde etti. Türkiye, şampiyonada en çok madalya kazanan ülke oldu.

Milli takım adına gençler kategorisinde altın madalya kazanan sporcular şu şekilde:

"Onur Kaan Sarıbudak (45 kilo), Yusuf Ercan (48 kilo), Bekir Osmanoğlu (51 kilo), Selahaddin Eyyüb Çiçek (55 kilo), Ali Tahir Aksoy (59 kilo), Yiğit Özcan (68 kilo), Bahattin Batuhan Baş (78 kilo), Ege Şaşmaztin (+78 kilo), Rüveyda Nur Evin (46 kilo), Fatmanur Öner (52 kilo)."

Şampiyonada, büyükler, gençler ve yıldızlar kategorilerinde milli takım haricinde mücadele eden Türk sporcular altın madalya kazananlar da şöyle:

Büyükler altın: Semih Patan (54 kilo), Mehmet Kani Polat (74 kilo)

Gençler altın: Damla Nur Yılmaz (42 kilo), Ravza Kahyaoğlu (49 kilo), Sıla Irmak Uzunçavdar (55 kilo), Eslem Rüveyda Tomak (68 kilo)

Yıldızlar altın: Mehmet Ünal Kunt (160 cm), Ege Çelebi (168 cm), Deniz Güneş (180 cm), İrem İsel (152 cm), Tuana Kolukısaoğlu (156 cm), Havva İlknur Yalçın (168 cm), Gülnihal Şahin (+176 cm)

Milli tekvandocular, Avrupa Poomsae Şampiyonası'nda 5 madalya daha kazandı

Milli tekvandocular, 16. Avrupa Poomsae Şampiyonası'nın ikinci gününde de 5 madalya kazandı.

Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre Avusturya’nın Innsbruck kentinde düzenlenen şampiyonanın ikinci gününde 8 kategoride yarışan milli sporcular, 1 altın, 2 gümüş, 1 bronz olmak üzere toplamda 4 madalya kazandı. Bireysel katılım kotasıyla gelen 1 bronz madalya ile Türkiye'nin ikinci gündeki madalya sayısı 5 oldu.

Serbest stil 17 yaş altı pair kategorisinde Muhammed Çağrı Gülen ve Ecrin Yanıt ikilisi altın madalya kazandı.

Erkekler 30 yaş üstü bireysel kategorisinde Ali Kemal Ustabaş ile serbest stil erkekler 18 yaş üstü bireysel kategorisinde Aykut Taşgın gümüş madalyanın sahibi oldu.

Kadınlar 18 yaş üstü bireysel kategorisinde Gülsena Karakuyulu Ertunç da bronz madalya elde etti. Uluslararası turnuvalarda bireysel kota kazanarak şampiyonada mücadele eden Murat Sarıkuş da erkekler 30 yaş üstü bireysel kategorisinde bronz madalya kazandı.

Türkiye, iki gün sonunda şampiyonada 2 altın, 4 gümüş, 4 bronz olmak üzere 10 madalyaya ulaştı.

Şampiyonanın son gününde yarın milli sporcular 2 kategoride madalya mücadelesi verecek.

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