Milli tekvandocular, EYOF 2025'te zirvede yer aldı
Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenen 18. Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde (EYOF 2025) mücadele eden milli tekvandocular, 3'ü altın toplam 7 madalyayla zirvede yer aldı.
Ankara
Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre Türkiye, 10 sporcuyla yer aldığı tekvando branşında 3 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalyayla oyunların en başarılı ülkesi oldu.
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Madalya kazanan milli tekvandocular şöyle:
Altın: Altuğ Gesge (48 kilo), Nusret Efe Çakır (63 kilo), Buğra Coşgungönül (73 kilo)
Gümüş: Zeynep Duru Kokoç (49 kilo), Sıla Irmak Uzunçavdar (55 kilo)
Bronz: Damla Nur Yılmaz (44 kilo), Elif Naz Köseoğlu (+63 kilo)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.