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Spor

Milli tekvandocular, EYOF 2025'te zirvede yer aldı

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenen 18. Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde (EYOF 2025) mücadele eden milli tekvandocular, 3'ü altın toplam 7 madalyayla zirvede yer aldı.

Halil İbrahim Avşar  | 27.07.2025 - Güncelleme : 27.07.2025
Milli tekvandocular, EYOF 2025'te zirvede yer aldı

Ankara

Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre Türkiye, 10 sporcuyla yer aldığı tekvando branşında 3 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalyayla oyunların en başarılı ülkesi oldu.

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Madalya kazanan milli tekvandocular şöyle:

Altın: Altuğ Gesge (48 kilo), Nusret Efe Çakır (63 kilo), Buğra Coşgungönül (73 kilo)

Gümüş: Zeynep Duru Kokoç (49 kilo), Sıla Irmak Uzunçavdar (55 kilo)

Bronz: Damla Nur Yılmaz (44 kilo), Elif Naz Köseoğlu (+63 kilo)

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