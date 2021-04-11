Milli tekvandocular Avrupa Şampiyonası’nda 5 madalya kazandı
Milli tekvandocular Avrupa Büyükler Tekvando Şampiyonası’nı 1 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya ile tamamladı.
Ankara
Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da düzenlenen Avrupa Büyükler Tekvando Şampiyonası'nın son gününde 4 milli sporcu mücadele etti.
Kadınlar 73 kiloda Nafia Kuş ve erkekler 87 kiloda Orkun Ateşli çeyrek finalde, +87 kiloda Emre Kutalmış Ateşli ve kadınlar +73 kiloda İkra Kayır ilk turda şampiyonaya veda etti.
5 MADALYA İLE TAMAMLADIK— Taekwondo Federasyonu (@tkdfed) April 11, 2021
Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen Avrupa Büyükler Taekwondo Şampiyonası'nı 1 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya ile tamamladık.
🥇Hakan Reçber 63 kilo
🥈Zeliha Ağrıs 53 kilo
🥈Hatice Kübra İlgün 57 kilo
🥉İrem Yaman 62 kilo
🥉Nur Tatar 67 kilo pic.twitter.com/tXhwc3czpU
Şampiyonada, erkekler 63 kiloda Hakan Reçber altın, kadınlar 53 kiloda Zeliha Ağrıs ve 57 kiloda Hatice Kübra İlgün gümüş, 62 kiloda İrem Yaman ve 67 kiloda Nur Tatar bronz madalya kazandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.