Milli sporcu Sena Can, skett elemelerinin ilk gününde 75 atışta 65 isabet sağladı
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli atıcı Sena Can'ın yarıştığı skette ilk gün elemeleri tamamlandı.
Paris
Chateauroux Atıcılık Merkezi'ndeki elemelerde milli sporcu, yaptığı 75 atışın 65'inde isabet sağladı.
Bu kategorilerde ikinci gün elemeleri yarın yapılacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.