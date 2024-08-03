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Milli sporcu Sena Can, skett elemelerinin ilk gününde 75 atışta 65 isabet sağladı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli atıcı Sena Can'ın yarıştığı skette ilk gün elemeleri tamamlandı.

Ercan Çakar  | 03.08.2024 - Güncelleme : 03.08.2024
Milli sporcu Sena Can, skett elemelerinin ilk gününde 75 atışta 65 isabet sağladı

Paris

Chateauroux Atıcılık Merkezi'ndeki elemelerde milli sporcu, yaptığı 75 atışın 65'inde isabet sağladı.

Bu kategorilerde ikinci gün elemeleri yarın yapılacak.

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