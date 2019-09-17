Milli sporcu Rıza Kayaalp: Hedefim şampiyonayı İstiklal Marşı'mızla kapatmaktı
Kazakistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Kayaalp, "Hırslıydım. Hedefim şampiyonayı İstiklal Marşı'mızla kapatmaktı." dedi.
Astana
Kazakistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Rıza Kayaalp, "Hırslıydım. Hedefim şampiyonayı İstiklal Marşı'mızla kapatmaktı." dedi.
Başkent Nur Sultan'daki şampiyonanın dördüncü gününde milli güreşçi Rıza, grekoromen stil 130 kilo finalinde Kübalı Oscar Pino Hinds ile karşılaştı. Barys Arena'daki günün son müsabakasında Kübalı güreşçiyi 3-1 mağlup eden Rıza, altın madalya kazandı.
❝Hedefim şampiyonayı İstiklal Marşı'mızla kapatmaktı❞— AA SPOR (@aa_spor) September 17, 2019
Tarihe geçen milli güreşçimiz Rıza Kayaalp şampiyonluk sonrası AA’ya konuştu https://t.co/oMmZWdRQIt pic.twitter.com/1g8FsmBDEY
Kayaalp, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şampiyonanın ilk gününde kaybettiklerini belirterek, "İkinci gün de kaybedince büyük bir sorumluluk yüklendi bize. Takımı kurtarma görevi bize düştü. Tabii ki kendime güveniyordum." diye konuştu.
Tecrübeli bir sporcu olduğunu anlatan Kayaalp, "Bu şampiyonaya iyi hazırlandığımı düşünüyorum. Takım halinde şansız birkaç gün geçirdik. Bu olumsuzluğu tersine çevirmek istiyordum. Hedefim şampiyonayı İstiklal Marşı'mızla kapatmaktı. Allah'a şükürler olsun bunu da başardım. Tekrardan toparladık takımı ve grekoromeni sonlandırdık." ifadelerini kullandı.
Rıza Kayaalp, hedefinin gelecek yıl yapılacak Tokyo Olimpiyatları'nda şampiyonluk olduğunu dile getirerek, destek veren herkese teşekkür etti.
Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın da Rıza Kayaalp'ın dördüncü kez dünya şampiyonu olarak önemli bir başarıya imza attığını vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Onun 8 Dünya Şampiyonası'nda madalyası var. 2 bronz, 2 gümüş, 4 altın. Gerçekten çok büyük başarı. Sporcumuzun bir eksikliği var, o da olimpiyat altın madalyası. 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda bu eksikliği tamamlayacağına, altın madalya alacağına ve İstiklal Marşı'mızı dinleteceğine inanıyorum."
Kayaalp'in şampiyonluğu ailesini gururlandırdı
Stil 130 kiloda altın madalya kazanan milli güreşçi Rıza Kayaalp, Yozgat'ta yaşayan ailesinin sevinç kaynağı oldu.
Final müsabakasını evlerinde televizyondan izleyen Rıza Kayaalp'in annesi, babası, kardeşleri ve diğer akrabaları hem büyük bir heyecan yaşadı hem de milli güreşçinin altın madalyayı kazanması için dua etti.
Anne Sevgi Kayaalp, final maçını izledikten sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, oğlunun 4. kez dünya şampiyonu olmasından dolayı çok mutlu ve gururlu olduklarını söyledi.
Maçı izlerken çok heyecanlandıklarını ifade eden Sevgi Kayaalp, şunları kaydetti:
"Çocuğum 4. dünya şampiyonluğunu kazandı, bayrağımızı dalgalandırdı, İstiklal Marşı'mızı söyletti. Dualarımız da öyleydi, çok şükür kazandı. Türkiye'ye armağan etti. Oğlumla gurur duyuyorum, çok mutluyum, çok heyecanlıyım, oğluma çok teşekkür ediyorum. Hedefte olimpiyat şampiyonluğu var. Seneye olimpiyatta İstiklal Marşı'mızı söyletir, bayrağımız dalgalandırır bizi daha da mutlu eder. Çocuğum rekor kırdı, Allah'a çok şükür."
Rıza'nın ablası Arzuhan Coşkun da çok heyecanlı bir maç izlediklerini belirterek, "Kardeşimle gurur duyuyorum. Mutluyuz, gururluyuz, inşallah olimpiyatlarda da bayrağımızı dalgalandırır." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.