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Milli sporcu İnci Ece Öztürk'ten Dünya Bocce Şampiyonası'nda altın madalya

Milli sporcu İnci Ece Öztürk, Fransa'da düzenlenen Dünya Bocce Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

Fatih Çakmak  | 11.11.2023 - Güncelleme : 11.11.2023
Milli sporcu İnci Ece Öztürk'ten Dünya Bocce Şampiyonası'nda altın madalya

Ankara

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Rumilly şehrinde yapılan şampiyonanın son oynanan finalinde basamak disiplininde İnci Ece Öztürk, Sloven rakibini mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.

Şampiyonada çift kadınlarda Emine Dursun-Ayşenur Barış gümüş, altın nokta kadınlarda ise Buket Öztürk gümüş madalya kazandı.

Karışık çiftler şampiyonasında da Mehmet Can Yakın-İnci Ece Öztürk gümüş madalya elde etti.

Şampiyonada Türkiye, 1 altın, 3 gümüş madalya ile genel klasmanda Hırvatistan'ın ardından ikinci sırayı aldı.

Türkmen: "Boccenin artık en saygın ülkelerinden birisiyiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen ve milli sporcuların müsabakalarını yerinde izleyen Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Başkanı Mutlu Türkmen, "4 final oynayarak sahaya damgamızı vurduk. Aldığımız 1 altın, 3 gümüşle takım sıralamasında ikinci olarak tarihi bir başarıya imza attık. Dünyada boccenin artık en saygın ülkelerinden birisiyiz" ifadelerini kullandı.

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