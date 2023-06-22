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Milli sporcu Avcı 3. Avrupa Oyunları'nda yarı finalde

Polonya'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nda kano durgunsu branşında kadınlar kayak 200 metre kategorisinde Hilal Avcı, yarı finale kaldı.

Erkan Tiryaki  | 22.06.2023 - Güncelleme : 22.06.2023
Milli sporcu Avcı 3. Avrupa Oyunları'nda yarı finalde Fotoğraf: Artur Widak/AA

Krakow

Krakow'daki Kryspinow Su Yolu'nda gerçekleşen kano durgunsu müsabakalarında kayak 200 metrede ikinci seride yarışan Hilal Avcı, 7 sporcu arasında 5. olarak yarı finale yükseldi.

Hilal'in yer alacağı yarı final TSİ 17.14'te başlayacak. Hilal Avcı, 9 sporcunun arasında ilk 3'e girerek yarın yapılacak finale kalmaya çalışacak.

Erkekler 200 metrede Resul Aydın ile kayak 200 metrede Emircan Ayaklı ise eleme yarışlarını geçemeyerek bu stilde elendiler.

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