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Milli motosikletçi Deniz Öncü, sezonun ilk yarışında dördüncü oldu

Dünya Moto3 Şampiyonası'nda mücadele eden milli motosikletçi Deniz Öncü, sezonun ilk yarışı olan Katar Grand Prix'sinde dördüncü oldu.

Halil İbrahim Avşar   | 06.03.2022
Milli motosikletçi Deniz Öncü, sezonun ilk yarışında dördüncü oldu

Ankara

Sezonun ilk yarışı, Doha'da 5,4 kilometre uzunluğa sahip Uluslararası Lusail Pisti'nde yapıldı.

İtalyan motosikletçisi Andrea Migno yarıştan zaferle ayrılırken, damalı bayrağı İspanyol Sergio Garcia ikinci, Japon Kaito Toba üçüncü sırada gördü.

Red Bull KTM Tech3 takımı pilotu Deniz Öncü, sezonun ilk yarışını dördüncü sırada tamamladı.

Moto3'te sezonun ikinci yarışı, 20 Mart'ta Endonezya'da yapılacak.

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