Milli karateci Enes Özdemir, Avrupa şampiyonu oldu
Milli sporcu Enes Özdemir, Ermenistan'da düzenlenen Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası'nda kata kategorisinde altın madalya kazandı.
Ankara
Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Erivan'da 48 ülkeden 463 sporcunun madalya mücadelesi verdiği organizasyonda ay-yıldızlı sporculardan Enes Özdemir, erkekler katada Avrupa şampiyonu oldu.
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Şampiyonada milli sporculardan Dilara Bozan da kadınlar kata kategorisinde bronz madalya elde etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.