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Milli karateci Enes Özdemir, Avrupa şampiyonu oldu

Milli sporcu Enes Özdemir, Ermenistan'da düzenlenen Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası'nda kata kategorisinde altın madalya kazandı.

Fatih Çakmak  | 10.05.2025 - Güncelleme : 10.05.2025
Milli karateci Enes Özdemir, Avrupa şampiyonu oldu

Ankara

Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Erivan'da 48 ülkeden 463 sporcunun madalya mücadelesi verdiği organizasyonda ay-yıldızlı sporculardan Enes Özdemir, erkekler katada Avrupa şampiyonu oldu.

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Şampiyonada milli sporculardan Dilara Bozan da kadınlar kata kategorisinde bronz madalya elde etti.

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