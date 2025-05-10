Milli judoculardan Avrupa Kupası'nın ilk gününde 1'i altın 8 madalya
Milli judocular, Gürcistan'da devam eden Avrupa Kupası'nın ilk gününde 1 altın, 4 gümüş ve 3 bronz olmak üzere 8 madalya kazandı.
Ankara
Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Gürcistan'ın Gori şehrinde düzenlenen Büyükler Avrupa Kupası'nın ilk gününde ay-yıldızlı judocular 1 altın, 4 gümüş ve 3 bronz madalya elde ederek turnuvanın ilk gününü 15 ülke arasında 2. sırada tamamladı.
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Organizasyonda -70 kiloda Eda Karademir altın madalya kazanan isim oldu.
Gürcistan'da -73 kiloda Ejder Toktay, -63 kiloda Özlem Yıldız, -70 kiloda Sümeyye Kaya, +78 kiloda da Hatice Vandemir gümüş madalya elde etti.
Milli sporculardan -60 kiloda Emirhan Karahan, -63 kiloda Ezgi Karademir, +78 kiloda Kübranur Esir de bronz madalyayı boynuna taktı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.