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Milli halterci Ezgi Kılıç, yıldızlarda dünya şampiyonu oldu

Suudi Arabistan'da düzenlenen Dünya Yıldızlar Halter Şampiyonası'nın ilk gününde milli sporcu Ezgi Kılıç, 3 altın madalya kazandı.

Halil İbrahim Avşar   | 05.10.2021
Milli halterci Ezgi Kılıç, yıldızlarda dünya şampiyonu oldu

Ankara

Türkiye Halter Federasyonunun açıklamasına göre, Cidde'nin ev sahipliği yaptığı şampiyona başladı. Organizasyonun ilk gününde kızlar 40 kiloda milli sporcu Ezgi Kılıç, podyuma çıktı.

Koparmada 55 kilo, silkmede 70 kilo, toplamda 125 kiloluk derecesiyle 3 altın madalya kazanan Ezgi, dünya şampiyonluğunu elde etti. Milli halterci, silkme ve toplamda Avrupa rekoru kırdı.

Müsabakanın ardından açıklamada bulunan Ezgi Kılıç, şampiyonaya çok iyi hazırlandığını belirterek, "Suudi Arabistan'da Türk bayrağını dalgalandırdığım ve İstiklal Marşı'nı dinlettirdiğim için çok mutluyum. Antrenörlerime, kulübüme ve Federasyon Başkanımız Tamer Taşpınar'a desteklerinden dolayı teşekkür ederim. Ülkemi en iyi şekilde temsil etmek adına var gücümle çalışmalarıma devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar da dünya şampiyonu olan Ezgi Kılıç'ı tebrik ederek, "Türk halteri her zamanki gibi ülkesini gururlandırmaya devam ediyor." değerlendirmesini yaptı.

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