Milli güreşçi Yasemin Adar Yiğit, çeyrek finalde karşılaştığı Japon Kagami'ye yenildi
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar 76 kiloda milli güreşçi Yasemin Adar Yiğit, çeyrek final maçını kaybetti.
France
Fransa'nın başkenti Paris'teki Champ de Mars Arena'da güreşin kadınlar kategorisi 76 kilo çeyrek final müsabakaları yapıldı.
Milli güreşçi Yasemin Adar Yiğit, Japon Yuka Kagami'ye 3-0 mağlup oldu. Milli güreşçi, Kagami'nin finale yükselmesi durumunda yarın bronz madalya için repesaj mücadelesine çıkmaya hak kazanacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.