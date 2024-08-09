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Milli güreşçi Taha Akgül yarı finale yükseldi

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli güreşçi Taha Akgül, yarı finale çıktı.

Ercan Çakar  | 09.08.2024 - Güncelleme : 09.08.2024
Milli güreşçi Taha Akgül yarı finale yükseldi Fotoğraf: Mehmet Murat Önel/AA

Paris

Champ de Mars Arena'da gerçekleştirilen karşılaşmalarda serbest stil 125 kilo son 16 turunda Porto Rikolu Jonovan Darius Smith'i 10-0 mağlup eden Taha Akgül, çeyrek finalde Macar Daniel Ligeti ile karşılaştı.

Rakibini 8-0 yenen Taha Akgül, adını yarı finale yazdırdı.

Milli sporcu, yarı finalde akşam seansında İranlı Amir Hossein Zare ile karşılaşacak.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da müsabakayı salonda takip etti.


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