Euro
10.15
Dolar
8.40
BIST 100
1,341.07
Altın
1,776.62
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Dünyadan Spor

Milli güreşçi Rıza Kayaalp 10. kez Avrupa şampiyonu

Milli güreşçi Rıza Kayaalp, Avrupa Güreş Şampiyonası grekoromen stil 130 kiloda altın madalya elde etti.

Halil İbrahim Avşar   | 24.04.2021
Milli güreşçi Rıza Kayaalp 10. kez Avrupa şampiyonu

Ankara

Polonya'nın başkenti Varşova'da gerçekleştirilen Avrupa Güreş Şampiyonası'nın 6. gününde milli güreşçi Rıza Kayaalp, grekoromen stil 130 kilo finalinde Gürcü Iakobi Kajaia ile karşılaştı.

Günün son müsabakasında Gürcü rakibini 3-1 mağlup eden Rıza Kayaalp, kariyerindeki 10. Avrupa şampiyonluğunu kazandı.

En fazla Avrupa şampiyonluğuna ulaşan Türk sporcu unvanının sahibi olan Rıza, kendisine ait rekoru geliştirdi.

Kariyerinde ayrıca 4 dünya şampiyonluğu ile olimpiyat ikinciliği ve üçüncülüğü bulunan milli güreşçi, Polonya'nın başkenti Varşova'daki şampiyonada elemelerde Ukraynalı Oleksandr Chernetskyy, çeyrek finalde de Rumen Alin Alexuc'u sayı tuşuyla mağlup etmişti.

Rıza Kayaalp, yarı finalde Alman Eduard Popp'u 5-0 öndeyken tuşla yenmiş ve Avrupa şampiyonalarında 11. kez finale yükselmişti.

Avrupa Güreş Şampiyonası, yarın grekoromen stilde yapılacak müsabakalarla sona erecek. Milli sporculardan Kerem Kamal altın, Murat Fırat bronz madalya maçına çıkacak.

Bakan Kasapoğlu'ndan tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, milli sporcu Rıza Kayaalp'i tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kiloda altın madalya kazanan Rıza Kayaalp'i kutluyorum. 10'uncu kez Avrupa şampiyonu olarak bizleri gururlandıran Rıza Kayaalp'e Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda başarılar diliyorum. Grekoromen stilde gümüş madalya kazanan 55 kiloda Ekrem Öztürk ve 77 kiloda Yunus Emre Başar'ı da tebrik ediyorum. Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşı'mızın dinletilmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Devam eden şampiyonada mücadele eden sporcularımıza da başarılar diliyorum." Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Pakistan’dan Hindistan’a Kovid-19 ile mücadele için tıbbi ekipman yardımı teklifi
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Londra'da Kovid-19 tedbirleri ve aşısı karşıtları yürüyüş düzenledi
Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgını etkisini sürdürüyor
İran'da son 24 saatte 374 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Benzer haberler

Milli güreşçi Rıza Kayaalp 10. kez Avrupa şampiyonu

Milli güreşçi Rıza Kayaalp 10. kez Avrupa şampiyonu

Milli güreşçi Yunus Emre Başar Avrupa ikincisi oldu

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Ekrem Öztürk gümüş madalya aldı

Kerem Kamal ve Murat Fırat, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda yarı finale yükseldi

Kerem Kamal ve Murat Fırat, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda yarı finale yükseldi
Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Taha Akgül gururlu

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Taha Akgül gururlu
Milli güreşçi Süleyman Atlı Avrupa şampiyonu oldu

Milli güreşçi Süleyman Atlı Avrupa şampiyonu oldu