Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu: Hedefimizde sapma yok
Çalhanoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hedefimizde sapma yok. Hatalarımızdan ders çıkarıp, bizi her zaman destekleyen sizlerin yüzünü güldürmek için elimizden geleni yapacağız." dedi.
İstanbul
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) A Grubu ikinci maçında 16 Haziran Çarşamba günü Galler ile karşılaşacak A Milli Takımı'nın oyuncusu Hakan Çalhanoğlu, İtalya karşısında alınan yenilgiye rağmen hedeften sapma olmadığını söyledi.
Çalhanoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada taraftarlara seslenerek, "Hedefimizde sapma yok. Hatalarımızdan ders çıkarıp, bizi her zaman destekleyen sizlerin yüzünü güldürmek için elimizden geleni yapacağız." ifadelerine yer verdi.
A Milli Takım, A Grubu'ndaki ilk maçında İtalya'ya 3-0 mağlup olmuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.