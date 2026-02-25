Dolar
Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, Avrupa Ligi'nde Partizan ile oynanan karşılaşmanın ardından Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda basın toplantısı düzenliyor.
Spor, Dünyadan Spor

Milli eskrimci Furkan Yaman, gençlerde Avrupa şampiyonu oldu

Milli sporcu Furkan Yaman, Avrupa Gençler Eskrim Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

Halil İbrahim Avşar  | 25.02.2026 - Güncelleme : 25.02.2026
Milli eskrimci Furkan Yaman, gençlerde Avrupa şampiyonu oldu

Ankara

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki organizasyonda genç erkekler kılıç kategorisinde mücadele eden Furkan, final müsabakasında Rus Iaroslav Borisov'u 15-9 mağlup ederek Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

Türkiye Eskrim Federasyonunun açıklamasında, "Sporcumuz Furkan Yaman, Türkiye Eskrim Federasyonunun 103 yıllık tarihinde bir ilki gerçekleştirerek Avrupa şampiyonu olmuş ve altın madalya kazanmıştır." denildi.

Furkan Yaman'ın altın madalyasını, Balıkesir'de F-16 uçağının kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat'a ithaf ettiği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, altın madalya kazanan Furkan Yaman'ı telefonla görüntülü arayarak kutladığı ifade edildi.

