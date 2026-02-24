Dolar
Spor

Alara Atmaca, Avrupa Gençler Eskrim Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı

Milli eskrimci Alara Atmaca, Gürcistan'da düzenlenen Avrupa Gençler Şampiyonası'nda bronz madalya aldı.

Halil İbrahim Avşar  | 24.02.2026 - Güncelleme : 24.02.2026
Alara Atmaca, Avrupa Gençler Eskrim Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı

Ankara

Türkiye Eskrim Federasyonunun açıklamasına göre Alara Atmaca, başkent Tiflis'teki organizasyonda yarı finalde Greta Collini ile mücadele etti.

İtalyan rakibine yarı finalde yenilen milli eskrimci, gençlerde Avrupa üçüncüsü oldu.

Bu sonuç, Türkiye'nin genç kadınlar flöre kategorisindeki ilk Avrupa derecesi olarak kayıtlara geçti.

Alara Atmaca, Gürcistan'da geçen hafta yıldızlar flörede Avrupa şampiyonluğuna ulaşmıştı.

