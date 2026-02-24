Alara Atmaca, Avrupa Gençler Eskrim Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı
Milli eskrimci Alara Atmaca, Gürcistan'da düzenlenen Avrupa Gençler Şampiyonası'nda bronz madalya aldı.
Ankara
Türkiye Eskrim Federasyonunun açıklamasına göre Alara Atmaca, başkent Tiflis'teki organizasyonda yarı finalde Greta Collini ile mücadele etti.
İtalyan rakibine yarı finalde yenilen milli eskrimci, gençlerde Avrupa üçüncüsü oldu.
Bu sonuç, Türkiye'nin genç kadınlar flöre kategorisindeki ilk Avrupa derecesi olarak kayıtlara geçti.
Alara Atmaca, Gürcistan'da geçen hafta yıldızlar flörede Avrupa şampiyonluğuna ulaşmıştı.