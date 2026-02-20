Milli eskrimci Alara Atmaca'dan Avrupa Yıldızlar Şampiyonası'nda altın madalya
Milli eskrimci Alara Atmaca, Gürcistan'da düzenlenen Avrupa Yıldızlar Şampiyonası'nda flöre branşında altın madalyanın sahibi oldu.
Ankara
Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te devam eden Avrupa Yıldızlar Eskrim Şampiyonası'nda flöre branşında milli sporculardan Alara Atmaca, final mücadelesinde Rumen rakibi Adoch Alexandra'yı 15-8 yenerek şampiyonluğa ulaştı.
