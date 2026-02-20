Dolar
Fenerbahçe Beko oyuncusu Talen Horton-Tucker, Ziraat Bankası Türkiye Kupası yarı finalinde Türk Telekom ile oynanan maçın ardından Sinan Erdem Spor Salonu’nda açıklamalarda bulunuyor.
logo
Spor, Dünyadan Spor

Milli eskrimci Alara Atmaca'dan Avrupa Yıldızlar Şampiyonası'nda altın madalya

Milli eskrimci Alara Atmaca, Gürcistan'da düzenlenen Avrupa Yıldızlar Şampiyonası'nda flöre branşında altın madalyanın sahibi oldu.

Fatih Çakmak  | 20.02.2026 - Güncelleme : 20.02.2026
Milli eskrimci Alara Atmaca'dan Avrupa Yıldızlar Şampiyonası'nda altın madalya

Ankara

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te devam eden Avrupa Yıldızlar Eskrim Şampiyonası'nda flöre branşında milli sporculardan Alara Atmaca, final mücadelesinde Rumen rakibi Adoch Alexandra'yı 15-8 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

