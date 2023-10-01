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Milli cimnastikçiler, Belçika'daki Dünya Şampiyonası'nda tarihi başarı elde etti

Belçika'daki Dünya Şampiyonası'nda 10. olan Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı, ilk kez takım halinde 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na kota alarak tarihi başarı elde etti.

Muhammed Boztepe  | 01.10.2023 - Güncelleme : 01.10.2023
Milli cimnastikçiler, Belçika'daki Dünya Şampiyonası'nda tarihi başarı elde etti

Antwerp

Belçika'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda 10. olan Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı, ilk kez takım halinde 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na kota alarak tarihi başarı elde etti.

Antwerp kentindeki Spor Sarayı Salonu'nda düzenlenen organizasyonun ikinci gününün sabah seansında sporcular takım halinde olimpiyat kotası almak ve finallerde yer almak için yarıştı.

Altı alette elde ettiği toplam 247.692 puanla 10. olan Ferhat Arıcan, Ahmet Önder, Adem Asil, Mehmet Ayberk Koşak, Kerem Şener ve Emre Dodanlı'dan oluşan Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı, ilk kez takım halinde 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na kota alarak tarihi bir başarı yakaladı.

Ayrıca organizasyonun genel tasnif elemelerinde bireyselde ilk 24 içerisinde yer alan Adem Asil ile Ahmet Önder, finallerde yarışmaya hak kazandı.

Olimpiyat kotası alan diğer ülkeler

Türkiye'nin yanı sıra sırasıyla Japonya, ABD, İngiltere, Kanada, Almanya, İtalya, İsviçre, Çin, İspanya, Hollanda ve Ukrayna da olimpiyatlar için kota aldı.

Ayrıca ilk sekiz içinde yer alan Japonya, ABD, İngiltere, Kanada, Almanya, İtalya, İsviçre ve Çin organizasyonun finallerinde yarışma hakkı elde etti.

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