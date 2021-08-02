Euro
9.93
Dolar
8.36
BIST 100
1,404.85
Altın
1,810.75
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Mardin'de Emniyet Müdürlüğünün ikna çalışması sonucu terör örgütü PKK'dan kaçarak, güvenlik güçlerine teslim olan 2 kadın terörist aileleriyle buluşturuldu.
logo
Spor, Dünyadan Spor, Tokyo 2020

Milli cimnastikçi Ahmet Önder'den Paris 2024 için madalya sözü

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda artistik cimnastik atlama masasında 7. olan milli sporcu Ahmet Önder, çok çalışarak Paris 2024'te daha büyük başarılar alacaklarını söyledi.

Emrah Oktay   | 02.08.2021
Milli cimnastikçi Ahmet Önder'den Paris 2024 için madalya sözü

Tokyo

Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'yla ilk olimpiyat tecrübesini yaşayan milli sporcu, atlama masasında çıktığı finalden sonra AA muhabirine açıklamada bulundu.

Türkiye'nin olimpiyat tarihinde artistik cimnastikte ilk kez finalde mücadele ettiğini hatırlatan Ahmet, "Türk cimnastiğine tarihi bir başarı kazandırdığımız için çok mutluyuz. Sadece Ferhat ağabey bu konuda tecrübeli. Ben ve diğer arkadaşlarımın ilk olimpiyat tecrübesi. Bu durumda 7 farklı final aldık. Burada eksiklerimizi ve rakiplerimizi gördük. 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na inanılmaz bir takım olarak gideceğiz." diye konuştu.

Tokyo 2020'den madalyayla dönmeyi istediklerini aktaran 25 yaşındaki milli cimnastikçi, "Daha iyi başarılar kazandırmak isterdik. Madalya alamadığımız için üzgünüz ancak kariyerimizde böyle bir deneyim yaşadığımız için de mutluyuz. Bizi destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Bize inananların güvenini boşa çıkarmayacağız. Daha çok çalışacağız ve madalyalar alacağız." ifadelerini kullandı.

Artistik cimnastikte yarın Ferhat Arıcan paralel barda final mücadelesi verecek. Tokyo 2020'de İbrahim Çolak, Ahmet Önder, Adem Asil ve Ferhat Arıcan, toplamda 7 farklı disiplinde finale çıkarak Türkiye'ye olimpiyat tarihinde ilki yaşattı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Libya Çin'den 1 milyon 260 bin doz Kovid-19 aşısı teslim aldı
Çin'in başkenti Pekin'e ulaşım Kovid-19 tedbirleri kapsamında kısmen durduruldu
Sağlık ekipleri raftingcileri de aşıladı
Dünya genelinde 4 milyar 180 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
Tokyo Olimpiyatları'na akredite kişilerden Kovid-19'a yakalananların sayısı 276'ya çıktı

Benzer haberler

Kasapoğlu: Böylesine zor zamanlarda ülkemize güzel haberleri sporcularımız vesilesiyle iletmek apayrı bir heyecan

Kasapoğlu: Böylesine zor zamanlarda ülkemize güzel haberleri sporcularımız vesilesiyle iletmek apayrı bir heyecan

Türkiye'nin olimpiyat madalya sayısı 96'ya çıktı

Türk cimnastiğinin Tokyo 2020 gururu

Milli cimnastikçi Ahmet Önder'den Paris 2024 için madalya sözü

Milli cimnastikçi Ahmet Önder'den Paris 2024 için madalya sözü
Milli güreşçi Yasemin Adar, kadınlarda Türkiye'ye güreşte ilk madalyayı getiren sporcu olarak tarihe geçti

Milli güreşçi Yasemin Adar, kadınlarda Türkiye'ye güreşte ilk madalyayı getiren sporcu olarak tarihe geçti
Milli cimnastikçi İbrahim Çolak'ın annesi, oğlunun olimpiyatlarda yarışmasının heyecanını yaşadı

Milli cimnastikçi İbrahim Çolak'ın annesi, oğlunun olimpiyatlarda yarışmasının heyecanını yaşadı