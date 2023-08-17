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Milli atıcı İsmail Keleş, Dünya Şampiyonası'nda 4'üncü oldu

Atıcılıkta, ISSF Tüm Dallar Dünya Şampiyonası'nda milli sporcu İsmail Keleş, 10 metre havalı tabanca erkekler kategorisinde 4'üncülük elde etti.

Musa Samur  | 17.08.2023 - Güncelleme : 17.08.2023
Milli atıcı İsmail Keleş, Dünya Şampiyonası'nda 4'üncü oldu

Ankara

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan’ın başkenti Bakü'de gerçekleştirilen şampiyonada 10 metre havalı tabanca erkekler kategorisinde Türkiye'yi temsil eden İsmail Keleş, 582 puanla 7'nci sırada yer alarak finalde yarışmaya hak kazandı.

2024 Paris Olimpiyat Oyunları kotası bulunan İsmail Keleş, finalde attığı 197,5 puanla müsabakayı 4. sırada tamamladı.

Aynı kategoride yarışan Buğra Selimzade, 578 puanla 21'inci, Yusuf Dikeç 571 puanla 64'üncü sırada yer aldı.

Milli sporcular, toplamda 1731 puanlık atışla takım halinde 5'inciliği elde etti.

Kadınlar 10 metre havalı tabancada ise Şimal Yılmaz 575 puanla 15'inci, Şevval İlayda Tarhan 571 puanla 37'nci oldu.

Bakü'deki organizasyon 1 Eylül Cuma günü sona erecek.

Hollanda’nın Rotterdam kentinde 20 Ağustos Pazar gününe kadar devam edecek Avrupa Paralimpik Şampiyonası'nda, 10 metre havalı tüfek ayak karışık (R4) SH2 disiplininde yarışan Hakan Çevik ise 621,7 puanla organizasyonu 20'inci bitirdi.

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