Dolar
23.57
Euro
25.72
Altın
1,936.70
ETH/USDT
1,776.30
BTC/USDT
27,871.00
BIST 100
5,251.61
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Messi'nin, Inter Miami formasıyla ilk maçına gelecek ay çıkması planlanıyor

Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) kulübü Inter Miami'nin sahibi Jorge Mas, yeni transferleri Lionel Messi'nin ilk maçına 21 Temmuz'da çıkabileceğini söyledi.

Hüseyin Burak Demirer  | 20.06.2023 - Güncelleme : 20.06.2023
Messi'nin, Inter Miami formasıyla ilk maçına gelecek ay çıkması planlanıyor

Ankara

Jorge Mas, ABD'nin Miami Herald gazetesine yaptığı açıklamada Messi'nin, Meksika ekibi Cruz Azul ile karşılaşacakları 2023 Ligler Kupası grup aşamasındaki ilk maçta sahaya çıkmasını planladıklarını belirtti.

MLS ve Meksika Birinci Ligi (Liga MX) takımlarının katıldığı Ligler Kupası bu yıl 21 Temmuz-19 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek.

Attığı 7 golle Arjantin Milli Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaşmasında başrolü üstlenen 35 yaşındaki Messi, France Football dergisinin verdiği Ballon d'Or (Altın Top) Ödülü'nü 7 kez kazandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Şırnak'ta eriyen karların oluşturduğu şelaleler havadan görüntülendi
İç Anadolu'nun güney ve doğusu için gök gürültülü sağanak uyarısı
Zonguldak'ta sağanağın ardından denizin rengi kahverengiye döndü
Eski milletvekillerinin 350 suç dosyası işleme konuldu
İstanbul Avrupa Yakası için gök gürültülü sağanak uyarısı

Benzer haberler

Ümit Milli Futbol Takımı, Bosna Hersek'i 4-1 mağlup etti

Ümit Milli Futbol Takımı, Bosna Hersek'i 4-1 mağlup etti

Messi'nin, Inter Miami formasıyla ilk maçına gelecek ay çıkması planlanıyor

Fenerbahçe Futbol Takımı'nın 2023-2024 sezonda giyeceği formalar tanıtıldı

Volkan Demirel'in ilk hedefi Hatayspor ile yeşil sahalara dönmek

Volkan Demirel'in ilk hedefi Hatayspor ile yeşil sahalara dönmek
"Next by TRT World Forum" spor oturumuna farklı ülkelerden başarılı atletler katıldı

"Next by TRT World Forum" spor oturumuna farklı ülkelerden başarılı atletler katıldı
Arda Güler, "Golden Boy" ödülüne aday gösterildi

Arda Güler, "Golden Boy" ödülüne aday gösterildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet