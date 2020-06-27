Euro
7.69
Dolar
6.85
BIST 100
115,242.40
Altın
1,769.57
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Messi ile Ronaldo Tevez'in jübilesinde aynı takımda forma giyebilir

Arjantin 1. Futbol Ligi ekiplerinden Boca Juniors'ta forma giyen yıldız futbolcu Tevez, jübile maçında Messi ile Ronaldo'nun aynı takımda forma giymesini istiyor.

Doğa Kırmızıoğlu   | 27.06.2020
Messi ile Ronaldo Tevez'in jübilesinde aynı takımda forma giyebilir

Ankara

Arjantin 1. Futbol Ligi ekiplerinden Boca Juniors'ta forma giyen yıldız futbolcu Carlos Tevez, jübile maçında Lionel Messi ile Cristiano Ronaldo'nun aynı takımda forma giymesini istiyor.

Arjantin basınına konuşan 36 yaşındaki Tevez, Boca Junios ile kontratını 6 ay daha uzattığını ve yakın zamanda emekliye ayrılabileceğini söyledi.

Emeklilik konusunda kesin kararını henüz vermediğini kaydeden Arjantinli forvet, "Sözleşme süremin sona ermesinin ardından futbolu bırakabilirim. Daha önce forma giydiğim West Ham United veya Corinthians takımlarında belki 6 ay daha oynayabilirim. Bunları daha sonra düşüneceğim." dedi.

Emekliye ayrılması halinde en büyük hayalinin daha önce birlikte formasını giydiği yıldız oyuncuları aynı takımda toplamak olduğunu vurgulayan Tevez, "Jübile maçımdaki ilk 11'i belirledim. Gianluigi Buffon, Hugo Ibarra, Rio Ferdinand, Gabriel Heinze, Patrice Evra, Andrea Pirlo, Paul Scholes, Paul Pogba, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi ve Wayne Rooney. Emekliye ayrılırsam, bu oyunculara aynı takımda oynaması için teklif götüreceğim." ifadelerini kullandı.

Tevez, Manchester United'da forma giydiği dönemde Ronaldo'yla, Arjantin Milli Takımı'nda ise Messi ile aynı takımda görev almıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı 127 bin 673'e yükseldi
Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kaybı ve vakalar arttı
HDP'li 3 milletvekilinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Endonezya'da Kovid-19 vakaları son 24 saatte rekor kırdı
Güneydoğu Asya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artmaya devam ediyor

Benzer haberler

Messi ile Ronaldo Tevez'in jübilesinde aynı takımda forma giyebilir

Messi ile Ronaldo Tevez'in jübilesinde aynı takımda forma giyebilir

Barcelona liderliğini korudu