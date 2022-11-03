Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turuna yükseldi
UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu'ndaki son maçında ağırladığı İskoçya'nın Hearts takımını 3-1 yenen Medipol Başakşehir, grup lideri olarak doğrudan son 16 turuna yükseldi.
İstanbul
UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu altıncı ve son maçında Medipol Başakşehir, sahasında İskoçya temsilcisi Hearts'ı 3-1 mağlup etti.
4. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Sağ kanattan Deniz'in kullandığı kornerde altı pas önüne gelen topa Ndayishimiye kafayla vurdu ve fileleri havalandırdı: 1-0.
33. dakikada turuncu-lacivertli ekip farkı 2'ye yükseltti. Duarte'nin savunma arkasına attığı uzun pasa Okaka hareketlendi. Kaleci Gordon ceza sahası dışına çıkıp, Okaka'dan önce topu uzaklaştırmak istedi. İki oyuncunun da dokunamadığı top Serdar Gürler'in önünde kaldı. Ceza sahasına giren Serdar, açısını düzeltip şutunu çekti ve meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 2-0.
36. dakikada sol kanattan gelişen Medipol Başakşehir atağında Serdar Gürler, arka direkteki Traore'ye pasını attı. Traore'nin sağ çaprazdan şutunda top kaleci Gordon'dan döndü. Bir daha meşin yuvarlağı önünde bulan Traore, bir kez daha şutunu çekti, kaleci Gordon bu kez ayaklarıyla meşin yuvarlağı kornere çeldi.
Karşılaşmanın ilk yarısını Medipol Başakşehir 2-0 önde tamamladı.
Grubunu 13 puanla lider tamamlayan Medipol Başakşehir, son 16 turuna yükseldi.
56. dakikada Medipol Başakşehir gole yaklaştı. Serdar Gürler'in sol kanattan kullandığı kornerde altıpas önünde Ndayishimiye kafayı vururken, top az farkla yandan auta çıktı.
64. dakikada sağ kanattan gelişen Medipol Başakşehir atağında Ömer Ali Şahiner, ceza sahasındaki Berkay'a pasını attı. Açısını düzelten Berkay'ın sert ve düzgün şutunda top ağlara gitti: 3-0.
90. dakikada Hearts farkı 2'ye indirdi. Sol kanattan ceza sahasına giren McKay, Shankland'a yerden pasını gönderdi. Shankland'ın gelişine vuruşunda top kaleci Muhammed'den sekti. Boşta kalan meşin yuvarlağı Atkinson ağlara gönderdi: 3-1.
Medipol Başakşehir karşılaşmayı 3-1 kazandı.
Medipol Başakşehir doğrudan son 16 turuna yükseldi
UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu altıncı ve son maçında sahasında Hearts'ı 3-1 mağlup eden Medipol Başakşehir, grubu lider tamamlayarak doğrudan son 16 turuna yükseldi.
Bu kulvardaki maçlarında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgiyle 13 puan toplayan Başakşehir, aynı puana sahip Fiorentina'ya ikili averajda üstünlük sağlayıp, grubu lider tamamladı. Başakşehir, play-off turu oynamadan doğrudan son 16 turuna yükselme hakkı elde etti.
Gruptaki diğer maçta Fiorentina, deplasmanda Letonya ekibi RFS'yi 3-0 yenmesine rağmen ikinci olarak play-off turu oynamaya hak kazandı. Hearts, grubu 6 puanla üçüncü, RFS ise 2 puanla son sırada bitirdi.
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turu kuraları 24 Şubat Cuma günü çekilecek. Son 16 turu maçları ise 9 ve 16 Mart tarihlerinde oynanacak.
Ndayishimiye bu sezon 6. golünü attı
Medipol Başakşehir'in Burundili oyuncusu Youssouf Ndayishimiye, bu sezon resmi maçlardaki 6. golünü Hearts'a attı.
Hearts karşısında takımını 1-0 öne geçiren golü atan Ndayishimiye, UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki gol sayısını 3'e yükseltti. Ndayisihmiye, turuncu-lacivertli takımın Süper Lig'de oynadığı maçlarda da 3 kez gol sevinci yaşadı.
Serdar Gürler ve Berkay Özcan da Medipol Başakşehir ile Avrupa kupalarındaki gol sayılarını 3'e çıkardı.
Hearts'a 2 maçta 7 gol
Medipol Başakşehir, İskoç temsilcisi Hearts'a iki maçta toplam 7 gol attı.
İskoçya'daki maçı 4-0 kazanan turuncu-lacivertli ekip, rakibine İstanbul'da da 3 gol attı. İstanbul ekibi, rakibiyle oynadığı iki maçta kalesinde 1 gol gördü.
"Başakşehir zor bir rakip, çok kaliteli ve iyi bir takım"
Hearts'ın teknik direktörü Robbie Neilson, Başakşehir'in haklı bir galibiyet elde ettiğini söyledi.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısına teknik direktör Neilson, "Başakşehir zor bir rakip, çok kaliteli ve iyi bir takım. Bugünkü galibiyeti de grupta bulundukları yeri de hak ettiler. Biz Konferans Ligi'nde iyi bir tecrübe kazandık. Bu maçta genel olarak iyi defans yaptık. Henüz 4. dakikada gol yedik, bir golü de duran toptan yedik. Bizim için önemli olan buralarda sürekli olmak. Seneye daha iyi performans sergilemek istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Uzun yıllar sonra Avrupa kupalarında mücadele ettikleri için mutlu olduklarını aktaran Robbie Neilson, "16-18 yılda ilk kez buralara geldik, grupta puanlar topladık. Fiorentina ve Başakşehir gibi takımlara goller de attık. Gruptan çıkamadık ancak Avrupa kupalarına geri dönmek kulübümüz için harika bir tecrübe oldu." şeklinde konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.