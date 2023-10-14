Dolar
27.80
Euro
29.21
Altın
1,932.86
ETH/USDT
1,548.20
BTC/USDT
26,874.00
BIST 100
8,113.30
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Manchester United'dan Galatasaray maçıyla ilgili açıklama

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Old Trafford Stadı'nda Galatasaray'a 3-2 yenildiği maçı, yaklaşık iki bin sarı-kırmızılı taraftar ev sahibi tribünlerden takip etti.

Doğa Kırmızıoğlu  | 14.10.2023 - Güncelleme : 14.10.2023
Manchester United'dan Galatasaray maçıyla ilgili açıklama

Ankara

Manchester United'ın resmi taraftar forumuna konu hakkında açıklamalarda bulunan kulübün taraftar hizmetleri sorumlusu Sam Kelleher, yaklaşık iki bin sarı-kırmızılı taraftarın, karşılaşmayı United tribünlerinden takip ettiği yönündeki iddiaları doğruladı.

Kulübün operasyon direktörü Collette Roche ise Manchester United tribünleri arasına karışan Galatasaray taraftarının fark edilmesine rağmen "zorla çıkarılmasının güvenlik riski teşkil etmesi" nedeniyle eyleme geçilmediğini ve maç sırasında tribünlerde şiddet olayı yaşanmadığını belirtti.

İngiltere basınında yer alan haberlerde, Manchester United kombinesi bulunan taraftarların bir kısmının, biletini maç öncesinde Galatasaray seyircisine sattığı iddia edilmiş ve İngiliz kulübü, bu durumu engelleyemediği gerekçesiyle eleştirilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
KDK'den YÖK'e "açıköğretim öğrencileri öğrenim sürecinde formasyon alabilir" tavsiyesi
Ankara'da test edilen YHT vagonlarının raydan çıkması sonucu 4 çalışan yaralandı
Turuncu ve gri kategoride aranan 2 terörist Mardin'de etkisiz hale getirildi
Gazzeli siviller için Türkiye'nin insani yardımlarını taşıyan üçüncü uçak hareket etti
Türkiye ve dünya gündemi

Benzer haberler

Manchester United'dan Galatasaray maçıyla ilgili açıklama

Manchester United'dan Galatasaray maçıyla ilgili açıklama

Beşiktaş, Galatasaray derbisinin hazırlıklarına başladı

Galatasaray Kulübünün divan kurulu toplantısı yapıldı

Dört büyüklerin toplam borcu 29,93 milyar liraya ulaştı

Dört büyüklerin toplam borcu 29,93 milyar liraya ulaştı
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'ten Cemal Özgörkey'e tepki

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'ten Cemal Özgörkey'e tepki
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nın isim sponsoru Çağdaş Faktoring oldu

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nın isim sponsoru Çağdaş Faktoring oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet