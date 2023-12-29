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Manchester Cityli Jack Grealish'in evi soyuldu

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de forma giyen Jack Grealish'in evinden 1 milyon sterlin değerinde mücevherat ve saat çalındı.

Doğa Kırmızıoğlu  | 29.12.2023 - Güncelleme : 29.12.2023
Manchester Cityli Jack Grealish'in evi soyuldu

Ankara

İngiltere basınında yer alan haberlere göre, Manchester City'nin deplasmanda Everton'ı 3-1 yendiği hafta içi oynanan lig maçı sırasında, Grealish'in İngiltere'nin Cheshire bölgesinde bulunan evine hırsız girdi.

Cheshire Emniyet Biriminden yapılan açıklamada, 1 milyon sterlin değerinde mücevherat ve saat çalan hırsızların henüz yakalanamadığı, çalışmaların sürdüğü belirtildi. Arama çalışmalarında, helikopter ve polis köpeklerinin kullanıldığı da bildirildi.

Everton karşısında maç boyunca sahada kalan 28 yaşındaki Grealish, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 21 maçta 3 gol ve 2 asiste imza attı.

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