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Manchester City, Leicester City'yi tek golle geçti

İngiltere Premier Lig'de 27. hafta maçında Manchester City, konuk olduğu Leicester City'yi 1-0 yendi.

Doğa Kırmızıoğlu   | 22.02.2020
Manchester City, Leicester City'yi tek golle geçti

Ankara

İngiltere Premier Lig'de 27. hafta maçında Manchester City, konuk olduğu Leicester City'yi 1-0 yendi.

Ligde üst sıralarda yer alan iki takımın mücadelesinde Leicester City, King Power Stadı'nda Manchester City'yi ağırladı.

İlk yarısı golsüz geçen karşılaşmada Manchester City, 80. dakikada Gabriel Jesus'un ağları sarsmasıyla müsabakadan 1-0 galip ayrıldı. Konuk ekipte Sergio Agüero, 62. dakikada kullandığı penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Leicester City'de milli oyuncu Çağlar Söyüncü, Manchester City'de Türk asıllı Alman oyuncu İlkay Gündoğan 90 dakika boyunca sahada kaldı.

Bu galibiyetin ardından puanını 57'ye çıkaran Manchester City, ikinci sırada bulunuyor. Üçüncü sıradaki Leicester City ise 50 puanda kaldı.

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