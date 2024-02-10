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Manchester City, Everton karşısında Haaland ile kazandı

İngiltere Premier Lig'de 24. haftanın açılış maçında Manchester City, sahasında Everton'ı 2-0 mağlup etti.

Abdulkadir Karakaya  | 10.02.2024 - Güncelleme : 10.02.2024
Manchester City, Everton karşısında Haaland ile kazandı

İstanbul

Etihad Stadı'nda oynanan maçta ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 71 ve 85. dakikalarda Erling Haaland kaydetti.

Ligde üst üste 6. galibiyetini alarak 52 puana yükselen Manchester City, liderlik koltuğuna oturdu.

Yedi maçtır kazanamayan Everton ise 19 puanla 18. sırada kaldı.

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