Manchester City Teknik Direktörü Guardiola'dan Filistin'e destek
Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, katıldığı yardım etkinliğinde Filistin'e destek verdi.
Londra
İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenen ve 30'dan fazla sanatçının destek verdiği etkinliğe katılan Guardiola, kefiye takarak sahneye çıktı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
"İyi akşamlar, selamünaleyküm" diyerek konuşmasına başlayan 55 yaşındaki Guardiola, "Son iki yıldır sosyal medyada, televizyonda, enkazın arasında 'annem nerede?' diye yalvaran, kendini videoya çeken bir çocuk gördüğümüzde ne düşündüğümüzü biliyorum. Ve ben her zaman şunu düşünüyorum, onlar ne düşünüyor olabilir? Bence onları yalnız bıraktık, terk ettik. Hep şöyle dediklerini hayal ediyorum: 'Neredesiniz? Gelin, bize yardım edin.' Ve şu ana kadar, şu anda bile bunu yapmadık." ifadelerini kullandı.
Guardiola, İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırıma karşı daha önce de Filistin'e destek veren açıklamalarda bulunmuştu.