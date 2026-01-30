Dolar
Spor, Dünyadan Spor

Manchester City Teknik Direktörü Guardiola'dan Filistin'e destek

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, katıldığı yardım etkinliğinde Filistin'e destek verdi.

Yunus Kaymaz  | 30.01.2026 - Güncelleme : 30.01.2026
Manchester City Teknik Direktörü Guardiola'dan Filistin'e destek

Londra

İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenen ve 30'dan fazla sanatçının destek verdiği etkinliğe katılan Guardiola, kefiye takarak sahneye çıktı.

"İyi akşamlar, selamünaleyküm" diyerek konuşmasına başlayan 55 yaşındaki Guardiola, "Son iki yıldır sosyal medyada, televizyonda, enkazın arasında 'annem nerede?' diye yalvaran, kendini videoya çeken bir çocuk gördüğümüzde ne düşündüğümüzü biliyorum. Ve ben her zaman şunu düşünüyorum, onlar ne düşünüyor olabilir? Bence onları yalnız bıraktık, terk ettik. Hep şöyle dediklerini hayal ediyorum: 'Neredesiniz? Gelin, bize yardım edin.' Ve şu ana kadar, şu anda bile bunu yapmadık." ifadelerini kullandı.

Guardiola, İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırıma karşı daha önce de Filistin'e destek veren açıklamalarda bulunmuştu.

