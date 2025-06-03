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Lorenzo Musetti, Fransa Açık'ta yarı finale yükseldi

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) İtalyan raket Lorenzo Musetti, ABD'li tenisçi Frances Tiafoe'yi 3-1 yenerek yarı finale yükseldi.

Emre Aşıkçı  | 03.06.2025 - Güncelleme : 03.06.2025
Lorenzo Musetti, Fransa Açık'ta yarı finale yükseldi

İstanbul

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen turnuvanın 10. günündeki tek erkekler çeyrek final maçında 7 numaralı seribaşı Musetti ile dünya 12 numarası Tiafoe karşılaştı.

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Musetti, 2 saat 47 dakika süren mücadelede rakibini 6-2, 4-6, 7-5 ve 6-2 biten setlerle 3-1 yenerek yarı finale yükseldi.

23 yaşındaki tenisçi, yarı finalde ​​​​​​​Tommy Paul-Carlos Alcaraz müsabakasının galibiyle karşılaşacak.

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