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Lokomotiv Moskova futbolcusu Samokhvalov antrenman sırasında hayatını kaybetti

Rus ekibi Lokomotiv Moskova'nın rezerv takımı Kazanka'da forma giyen 22 yaşındaki Innokentiy Samokhvalov, hayatını kaybetti.

Abdulkadir Karakaya   | 21.04.2020
Lokomotiv Moskova futbolcusu Samokhvalov antrenman sırasında hayatını kaybetti

Ankara

Lokomotiv Moskova'dan yapılan açıklamada,Innokentiy Samokhvalov'un antrenman sırasında rahatsızlanarak yaşamını yitirdiği belirtildi.

Açıklamada Samokhvalov'un ölüm nedeniyle ilgili bilgi verilmezken, Rus basınındaki haberlerde futbolcunun kalbiyle ilgili sağlık sorunu yaşadığı ifade edildi.

Lokomotiv Moskovalı oyuncuların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle karantinada olduğu, Rus futbolcunun tesislerde bireysel antrenman yaptığı kaydedildi.

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Lokomotiv Moskova futbolcusu Samokhvalov antrenman sırasında hayatını kaybetti