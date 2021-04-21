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Liverpool'un sahibi, Avrupa Süper Ligi kararı nedeniyle taraftarlardan ve takımından özür diledi

Bilal Acar   | 21.04.2021
Liverpool'un sahibi, Avrupa Süper Ligi kararı nedeniyle taraftarlardan ve takımından özür diledi

Londra

İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool’un sahibi John W. Henry, takımının Avrupa Süper Ligi’ne katılmasının ardından yaşanan "gereksiz" olumsuzluktan kendini sorumlu tutarak taraftarlardan ve takımından özür diledi.

Henry, Liverpool’un resmi sitesinde paylaşılan açıklamasında, yeni turnuva planının taraftarların desteği olmadan ayakta kalamayacağını ve İngiltere’de herkesin de bu düşünceye sahip olduğunu belirtti.

Avrupa Süper Ligi’nin kurulmasına ilişkin kararın alındığı günden bu yana sebep olduğu aksaklıklar nedeniyle taraftarlardan özür dileyen Henry, "Taraftarlarımızı onurlandırmak için, Jurgen Kloop, Billy, futbolcular ve takımın başarısı için çalışan herkesten özür diliyorum. Onların yaşanan aksaklıkta sorumluluğu bulunmuyor. En çok dağılan ve haksızlığa uğrayanlar da onlardı." ifadelerini kullandı.

Henry, birkaç gündür futbol dünyasında yaşanan "gereksiz" olumsuzluktan "tek başına" kendisinin sorumlu olduğunu kaydetti.

Liverpool, kurucusu olduğu Avrupa Süper Ligi'nden çekildiğini duyurmuştu.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, Manchester United, Chelsea, Arsenal ve Tottenham da Avrupa Süper Ligi'ne katılmayacaklarını açıklamıştı.

İngiltere'nin Arsenal, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Tottenham, İtalya'nın Milan, Inter ve Juventus, İspanya'nın Atletico Madrid, Barcelona ve Real Madrid kulüpleri,19 Nisan'da yaptıkları ortak açıklamayla Avrupa Süper Ligi'ni kurduklarını duyurmuştu.




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