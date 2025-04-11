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Liverpool'da Muhammed Salah'ın sözleşmesi 2027'ye kadar uzatıldı

İngiltere Premier Ligi ekibi Liverpool, Mısırlı yıldız futbolcu Muhammed Salah'ın sözleşmesini 2027'ye kadar uzattı.

Selçuk Buğra Gökalp  | 11.04.2025 - Güncelleme : 11.04.2025
Liverpool'da Muhammed Salah'ın sözleşmesi 2027'ye kadar uzatıldı

Ankara

Kulübün internet sitesinde açıklamalarına yer verilen 32 yaşındaki yıldız futbolcu, "Elbette çok heyecanlıyım. Artık harika bir takımımız var. Daha önce de harika bir takımımız vardı. Ama imza attım çünkü başka kupalar kazanma şansımız olduğunu düşünüyorum ve futbolumdan keyif alıyorum. Bu harika, burada en iyi yıllarımı geçirdim. Sekiz yıl oynadım, umarım 10 yıl olur. Burada hayatımın tadını çıkarıyorum, futbolumun tadını çıkarıyorum. Kariyerimin en iyi yıllarını geçirdim," ifadelerini kullandı.

Salah, Liverpool ile bir Premier Lig, bir UEFA Şampiyonlar Ligi, bir İngiltere Federasyon (FA) Kupası ve iki Lig Kupası'nın yanı sıra bir UEFA Süper Kupa ve bir FIFA Kulüpler Dünya Kupası kazandı.

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