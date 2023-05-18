Liverpool sezon sonunda 4 futbolcuyla yollarını ayıracak
İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool, dört futbolcusunun sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıkladı.
İstanbul
İngiliz ekibinin internet sitesinde yer alan açıklamada Roberto Firmino, Naby Keita, James Milner ve Alex Oxlade-Chamberlain'in gelecek sezonun kadrosunda yer almayacağı kaydedildi.
Bu 4 futbolcu, Jürgen Klopp yönetimindeki Liverpool'un 30 yıl sonra 2019-20 sezonunda kazandığı Premier Lig şampiyonluğunun yanı sıra 2019'daki UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa ve FIFA Dünya Kulüpler Kupası zaferlerine katkı sağlamıştı.
Firmino, Keita, Milner ve Oxlade-Chamberlain, Anfield Road'da Aston Villa'ya karşı bu sezonki son iç saha maçında taraftarları selamlayacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.