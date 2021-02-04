Liverpool sahasında Brighton and Hove Albion'a yenildi
Bu sezon sahasında oynadığı son 2 maçı kaybeden Liverpool, 40 puanla 4. sırada yer alırken Brighton and Hove Albion 24 puanla 15. sıraya yükseldi.
Londra
İngiltere Premier Lig'in 22. haftasında Liverpool, sahasında Brighton and Hove Albion'a 1-0 mağlup oldu.
Liverpool, Anfield Road Stadı'nda ligin 17. sırasında yer alan Brighton and Hove Albion'u konuk etti.
Konuk ekip Brighton and Hove Albion, karşılaşmanın 56. dakikasında Steven Alzate'nin golüyle sahadan 1-0 galip ayrıldı.
Bu sezon sahasında oynadığı son 2 maçı kaybeden Liverpool, 40 puanla 4. sırada yer alırken Brighton and Hove Albion 24 puanla 15. sıraya yükseldi.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.