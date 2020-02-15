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Liverpool, Premier Lig'de galibiyet serisini 17 maça çıkardı

İngiltere Premier Lig'in 26. hafta maçında lider Liverpool, deplasmanda Norwich City'yi 1-0 yendi.

Berad Büyük   | 15.02.2020
Liverpool, Premier Lig'de galibiyet serisini 17 maça çıkardı

İstanbul

Tarihinin en iyi sezonlarından birini yaşayan Liverpool, Carrow Road'da Norwich City'nin konuğu oldu.

İlk yarısı 0-0 sonuçlanan maçta konuk ekip, Sadio Mane'nin 78. dakikada attığı golle karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

Ligde üst üste 17. kez kazanan namağlup lider Liverpool, toplamda 25. galibiyetini alırken puanını 76'ya çıkardı. Lig sonuncusu Norwich City ise 18 puanda kaldı.

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