Dolar
34.96
Euro
36.72
Altın
2,662.26
ETH/USDT
3,932.00
BTC/USDT
104,454.00
BIST 100
10,095.90
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Isparta'nın Eğirdir ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 23 kişi yaralandı. VTR
logo
Futbol, Dünyadan Spor

Liderlerin puan kaybettiği Premier Lig, LaLiga ve Bundesliga'da zirve yarışı kızıştı

Premier Lig'de lider Liverpool, Fulham ile 2-2 berabere kalarak üst üste ikinci kez puan kaybetti.

Mutlu Demirtaştan  | 16.12.2024 - Güncelleme : 16.12.2024
Liderlerin puan kaybettiği Premier Lig, LaLiga ve Bundesliga'da zirve yarışı kızıştı

Istanbul

Avrupa'nın 5 büyük futbol ülkesi Almanya (Bundesliga), Fransa (Ligue 1), İngiltere (Premier Lig), İspanya (LaLiga) ve İtalya'daki (Serie A) maçlara hafta sonu devam edildi.

İngiltere'de Liverpool, İspanya'da Barcelona, Almanya'da Bayern Münih, İtalya'da Atalanta, Fransa'da ise Paris Saint-Germain (PSG), puan tablosunun zirvesinde yer aldı.

Liverpool'dan üst üste ikinci puan kaybı

Premier Lig'de Liverpool, sahasında Fulham ile 2-2 berabere kalarak art arda ikinci kez puan kaybetti.

"Kırmızılar", 10 kişi kaldığı ve iki kez geriye düştüğü mücadelede Cody Gakpo ve Diogo Jota'nın golleriyle bir puanı kurtardı.

Chelsea, evinde Brentford'u 2-1 yenerek peş peşe 5. galibiyetini aldı.

Derbide Manchester United, son dakikalarda bulduğu gollerle Manchester City deplasmanında 2-1 galip geldi. Son şampiyon Manchester City, ligde son 7 haftada 6. kez puan kaybı yaşadı.

Zirve takipçilerinden Arsenal ise Everton'ı konuk ettiği maçtan 0-0 beraberlikle ayrıldı.

Ligin 16. haftasında bir maçı eksik Liverpool, 36 puanla liderliğini sürdürdü. Liverpool'un ardından Chelsea 34 ve Arsenal 30 puanla sıralandı.

Barcelona kan kaybetmeye devam ediyor

LaLiga lideri Barcelona, sahasında Leganes'e 1-0 yenildi ve son 6 haftada 5. kez puan kaybı yaşadı.

Zirve takipçisi Real Madrid, milli futbolcu Arda Güler'in iki asist yaptığı Rayo Vallecano deplasmanında 3-3'lük beraberliğe razı oldu.

Şampiyonluk mücadelesi veren Atletico Madrid, sahasında Getafe'yi 1-0 yenerek arka arkaya 6. galibiyetine ulaştı.

Ligde 18. hafta geride kalırken Barcelona, 38 puan ve averajla bir maçı eksik Atletico Madrid'in önünde zirvedeki yerini korudu. Bir maç eksiği bulunan Real Madrid ise 37 puanla iki takımı takip etti.

Bayern Münih ilk kez kaybetti

Bundesliga'da Bayern Münih, Mainz 05 deplasmanında 2-1 yenilerek sezonda ilk mağlubiyetini yaşadı.

Lee Jae-sung'un gollerine engel olamayan Münih ekibi, Leroy Sane'nin son dakikalarda skoru değiştirdi ancak puanı kurtaramadı.

Nuri Şahin'in çalıştırdığı Borussia Dortmund, evinde Hoffenheim ile 1-1 berabere kaldı. Dortmund, ligde üst üste üçüncü beraberliğini aldı.

Son şampiyon Bayer Leverkusen, Augsburg deplasmanında 2-0 kazanarak peş peşe 4 kez galip geldi.

Zirve takipçisi iki takımın mücadelesinde Leipzig, sahasında Eintracht Frankfurt'u 2-1 yendi. Konuk takımda milli oyuncu Can Uzun, 84 dakika sahada kalarak bir asist yaptı.

Ligde 14. hafta sonunda 33 puan toplayan Bayern Münih, Bayer Leverkusen (29), Eintracht Frankfurt (27) ve Leipzig'in (27) önünde liderliğini sürdürdü.

Atalanta'dan üst üste 10. galibiyet

Serie A'da lider Atalanta, Galatasaray'dan kiralanan Nicolo Zaniolo'nun attığı golle Cagliari deplasmanında 1-0 kazandı ve üst üste 10. galibiyetini elde etti.

İtalya'da zirveyi takip eden takımlardan Napoli, Udinese'ye konuk olduğu mücadelede 3-1 galip geldi, Fiorentina ise deplasmanda Bologna'ya 1-0 yenildi.

Namağlup Juventus, milli futbolcu Kenan Yıldız'ın ilk 11'de başlayıp 86. dakikada oyundan alındığı karşılaşmada Venezia ile 2-2 berabere kaldı.

Haftanın bu akşam Lazio-Inter maçıyla kapanacağı ligin 16. haftasında Atalanta, 37 puanla zirvede yer aldı. Atalanta'yı Napoli 35, iki maçı eksik Inter ile birer maçı eksik Fiorentina ve Lazio, 31'er puanla izledi.

PSG namağlup liderliğini sürdürdü

Ligue 1'in 15. haftasında son şampiyon PSG, evinde Olimpik Lyon'u 3-1 yenerek iki maç aradan sonra kazandı.

Şampiyonluk yarışındaki takımlardan Monaco, deplasmanda Reims ile 0-0, Olimpik Marsilya ise evinde Lille ile 1-1 berabere kaldı.

Namağlup PSG'nin 37 puanla lider olduğu ligde Marsilya ve Monaco 30'ar puan topladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Isparta'da yolcu otobüsünün şarampole devrildiği kazada 1 kişi öldü, 18 kişi yaralandı
Evde bakım yardımları hesaplara yatırıldı
Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatlarında 9 terörist etkisiz hale getirildi
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kazakistan'ın "Bağımsızlık Günü"nü kutladı
Orta Karadeniz'de fırtına bekleniyor

Benzer haberler

Liderlerin puan kaybettiği Premier Lig, LaLiga ve Bundesliga'da zirve yarışı kızıştı

Liderlerin puan kaybettiği Premier Lig, LaLiga ve Bundesliga'da zirve yarışı kızıştı

Milli karateci Uğur Aktaş, Karate 1 Premier Lig Paris'e odaklandı

Ipswich Town, LGBT propagandasına katılmayan kaptanı Morsy'ye saygı duyulduğunu açıkladı

Premier Lig'de lider Liverpool, Manchester City'yi 2 golle geçti

Premier Lig'de lider Liverpool, Manchester City'yi 2 golle geçti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet