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LeBron James NBA'de sezonun tamamlanmasını istiyor

NBA'de Los Angeles Lakers forması giyen LeBron James, Kovid-19 salgını nedeniyle ertelenen ligi tamamlamak istediklerini kaydetti.

Abdulkadir Karakaya   | 30.04.2020
LeBron James NBA'de sezonun tamamlanmasını istiyor

Ankara

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers forması giyen LeBron James, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen ligi tamamlamak istediklerini belirtti.

Yıldız basketbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sezonun iptal edileceğine yönelik haberleri yalanlayarak, "Bu kesinlikle doğru değil. Tanıdığım hiç kimse böyle bir şey söylemiyor." ifadelerini kullandı.

Maçların iptal edilmemesi gerektiğini savunan LeBron James, "Güvenli olur olmaz sezonu bitirmek istiyoruz. Ben ve takımım hazırız." görüşünü paylaştı.

NBA karşılaşmaları, koronavirüs salgını nedeniyle 11 Mart'ta süresiz olarak askıya alınmıştı.

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