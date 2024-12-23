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Dünyadan Spor

LaLiga'da üst üste 7. maçını kazanan Atletico Madrid, zirveye yerleşti

LaLiga'da Barcelona'yı deplasmanda 2-1 yenen Atletico Madrid, art arda 7. maçını kazanarak liderliğe yükseldi.

Mutlu Demirtaştan  | 23.12.2024 - Güncelleme : 23.12.2024
LaLiga'da üst üste 7. maçını kazanan Atletico Madrid, zirveye yerleşti

İstanbul

Avrupa'nın 4 büyük futbol ülkesi Almanya (Bundesliga), İngiltere (Premier Lig), İspanya (LaLiga) ve İtalya'daki (Serie A) maçlara hafta sonu devam edildi.

İngiltere'de Liverpool, İspanya'da Atletico Madrid, Almanya'da Bayern Münih ve İtalya'da Atalanta, puan tablosunun zirvesinde yer aldı.

Fransa'da (Ligue 1) ise kupa mücadelesi nedeniyle lig maçı oynanmadı.

Atletico Madrid zirveye yerleşti

LaLiga'da Atletico Madrid, Barcelona deplasmanında Rodrigo De Paul ve Alexander Sörloth'un attığı gollerle 2-1 kazanarak üst üste 7. galibiyetini aldı ve liderliğe yükseldi.

Zirve takipçisi Real Madrid, sahasında Sevilla'yı 4-2 mağlup etti. Ev sahibi ekipte milli futbolcu Arda Güler, 71. dakikada oyuna girdi.

Sezonun formda takımlarından Athletic Bilbao, Osasuna deplasmanında 2-1 galip geldi.

Ligde 19. hafta geride kalırken Atletico Madrid, 41 puanla zirveye çıktı. Real Madrid 40, Barcelona 38 ve Athletic Bilbao 36 puan topladı.

Liverpool'dan 6 gollü galibiyet

Premier Lig'de Liverpool, deplasmanda Tottenham'ı Luis Diaz (2), Alexis Mac Allister, Dominik Szoboszlai ve Muhammed Salah'ın (2) golleriyle 6-3 yendi.

Everton deplasmanından 0-0'lık beraberlikle dönen Chelsea'nin 5 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

Zirve takipçilerinden Arsenal ise Crystal Palace'a konuk olduğu mücadeleyi 5-1 kazandı.

Aston Villa, sahasında Manchester City'yi 2-1'lik skorla geçti. Kötü gidişata son veremeyen Manchester City, son 8 haftada 6. mağlubiyetini yaşadı.

Bournemouth, Manchester United'a konuk olduğu maçı 3-0 kazandı ve son 5 haftada 4 galibiyete ulaştı. Konuk takımda milli futbolcu Enes Ünal, 71. dakikada oyuna dahil oldu.

Ligin 17. haftasında bir maçı eksik Liverpool, 39 puanla liderliğini sürdürdü. Liverpool'un ardından Chelsea 35 ve Arsenal 33 puanla sıralandı.

Bayern Münih 5 golle kazandı

Bundesliga'da Bayern Münih, sahasında zirvenin iddialı takımlarından Leipzig'i Jamal Musiala, Konrad Laimer, Joshua Kimmich, Leroy Sane ve Alphonso Davies'in golleriyle 5-1 mağlup etti.

Son şampiyon Bayer Leverkusen, evinde Freiburg'u 5-1'lik skorla geçti ve peş peşe 5. galibiyetini aldı.

Nuri Şahin'in çalıştırdığı Borussia Dortmund, Wolfsburg'u 3-1 yenerek bu sezon deplasmanda ilk galibiyetini elde etti.

Eintracht Frankfurt, sahasında Mainz 05'e 3-1 yenildi ve arka arkaya üçüncü kez puan kaybetti. Ev sahibi takımda milli oyuncu Can Uzun, ikinci yarıda görev yaptı.

Ligde 15. hafta sonunda 36 puan toplayan Bayern Münih, Bayer Leverkusen (32), Eintracht Frankfurt (27) ve Leipzig'in (27) önünde liderliğini sürdürdü.

Atalanta'dan üst üste 11. galibiyet

Serie A'da lider Atalanta, sahasında Empoli'yi Charles De Ketelaere (2), Ademola Lookman'ın golleriyle 3-2 yenerek art arda 11. galibiyetini elde etti.

İtalya'da zirveyi takip eden takımlardan Napoli, deplasmanda Genoa'yı 2-1 mağlup etti, Lazio da Lecce'ye konuk olduğu maçı aynı skorla kazandı.

Namağlup Juventus, milli futbolcu Kenan Yıldız'ın 90 dakika görev aldığı Monza deplasmanında 2-1 galip geldi.

Haftanın bu akşam Fiorentina-Udinese ve Inter-Como maçlarıyla kapanacağı ligin 17. haftasında Atalanta, 40 puanla zirvede yer aldı. Atalanta'yı Napoli 38, iki maçı eksik Inter ve Lazio, 34'er puanla izledi.

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